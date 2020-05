De LG G2, een vooruitstrevend ontwerp met volumetoetsen aan de achterkant. Dit was een bijzondere smartphone. We bespreken hem in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

LG G2

Met de LG G2 wist LG in 2013 een grote groep mensen naar zich toe te trekken. De G2 was een echte high-end smartphone met een compleet nieuw design. Zo waren de volumetoetsen en de power-button niet aan de zijkant geplaatst, maar aan de achterkant. Deze ontwikkeling werd gebruikt tot en met de LG G4.

Toetsen aan achterkant

Volgens LG was de reden van de verplaatsing van de toetsen, dat het een wens van de klanten was. Gebruikers zouden het fijn vinden dat de knoppen aan de achterkant geplaatst zouden zijn. De kans is echter groter dat LG de knoppen niet meer aan de zijkant kreeg, omdat de randen aanzienlijk smaller waren geworden bij de G2.

Bij de LG G2 zagen we al een trend die we nu nog steeds zien; smartphones worden steeds groter. De G2 was voorop voorzien van een 5,2 inch beeldscherm met een Full-HD+ resolutie en een 2 megapixel camera. Achterop was de telefoon voorzien van een 13 megapixel lens met autofocus en optische beeldstabilisatie.

Hardware

LG leverde de LG G2 af met de beste hardware van die tijd. Er was een Snapdragon 800 quad-core processor en 2GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen van 16GB kon niet uitgebreid worden. Ook was er ondersteuning voor het 4G-netwerk en ook NFC vonden we terug op de LG G2, al werd dat toen maar weinig gebruikt. Vanuit de doos kwam de LG G2 met Android 4.2.2 Jelly Bean. Later werd nog een update naar Android Lollipop uitgerold. De accu had een capaciteit van 3000 mAh.

In de software van de LG G2 was ook een interessante feature te vinden; dubbeltikken om het scherm in te schakelen (KnockOn). Het was een functie die we nu veel vaker zien, maar toen vrij zeldzaam was. Daarbij kon je Knock Code gebruiken. Je maakt hiermee een beveiligingspatroon in een eigen gekozen volgorde, verspreid over vier vlakken.

De LG G2 werd geroemd om haar prestaties en mogelijkheden. De smartphone moest het opnemen tegen de geduchte concurrenten zoals de Samsung Galaxy S4 en de HTC One. Het zorgde voor een definitieve terugkeer van LG in de smartphonewereld.

In Nederland verscheen de LG G2 voor een bedrag van 549 euro.



LG G2 samengevat in 5 punten: