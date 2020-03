In 2006 kwam LG met een reeks Chocolate-telefoons. De meest bekende was de LG KG800 slider, maar er waren meer toestellen in deze serie. Eén daarvan was ook de LG KG810, een clamshell. Die bespreken we deze week in ‘De vergeten telefoon’.

LG KG810 Chocolate

Dat de LG KG810 deel uitmaakte van de Chocolate-serie zie je direct aan het design. Zo zagen we dit ook al bij de LG KG800 Chocolate. Dit model is een clamshell, waarbij je toegang krijgt tot de telefoon door hem open te klappen. De invloed van de Chocolate-lijn zien we vooral aan de buitenkant, wanneer de telefoon dichtgeklapt is.

Op het frontje zien we namelijk de bekende roodgekleurde touch-sensitive toetsen. Hiermee kon je de muziekspeler van het toestel bedienen. Daarbij bood de LG KG810 een FM-radio. In het persbericht gaf LG als key-feature aan; dat de muziekspeler zelfs in vliegtuigstand bediend kon worden.

De LG KG810 was verder uitgerust met een 2,0 inch scherm aan de binnenkant. Deze had een resolutie 220 x 176 pixels. Binnenin was er een klein beeldscherm met een resolutie van 96 x 96 pixels. LG voorzag het toestel van 128MB aan opslagruimte, maar kon dit niet uitgebreid worden met een geheugenkaart. Voor het maken van een fotootje was er een 1.3 megapixel camera. Verder had het toestel Bluetooth en een 700 mAh accu.

LG heeft de LG KG810 Chocolate ook in Nederland uitgebracht. Hij kwam hier op de markt voor een bedrag van 399 euro. Hierbij werd de telefoon ook geleverd met een stereo-headset.

LG KG810 Chocolate samengevat in 3 punten: