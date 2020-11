Alcatel 1T 10 is nieuwe kindvriendelijke tablet voor rond de 100 euro

TCL, fabrikant van onder andere Alcatel-producten heeft een nieuwe tablet aangekondigd. Het is de Alcatel 1T 10, welke zich kenmerkt door een kindvriendelijke bediening.

Alcatel 1T 10 tablet

Er is een nieuwe tablet op de markt gebracht, speciaal voor kinderen. Met een prijs van rond de 100 euro is hij ook nog eens goed betaalbaar. Het model komt op de markt met 16GB en 32GB geheugen, dus is daarmee ook meer geschikt voor degenen die geen hoge eisen hebben voor een tablet, kinderen dus. Zoals de naam al aangeeft is er een 10 inch beeldscherm met HD-resolutie.

Dankzij de speciale Kids Mode kunnen ouders verschillende limieten instellen voor het gebruik van de tablet. Via de smartphone is vervolgens in te stellen welke apps en websites bezocht mogen worden. Handig als je kind aan het huiswerk moet, waardoor het niet afgeleid raakt. Beide tablets zijn WiFi-versies en verschijnen met Android 10 Go. Dit is de aangepaste versie van Android, bedoeld voor toestellen met minder krachtige hardware.

De prijs van de 16GB 1T tablet komt uit op 99,99 euro. Voor 119,99 euro heb je de Alcatel 1T 10 tablet. In beide gevallen is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Je kunt de tablet direct kopen bij Bol.com. De andere versie komt volgende week uit.