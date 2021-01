Sony Xperia 10 II en Galaxy Tab S7 ontvangen vanaf nu Android 11

Sony en Samsung rollen voor wat apparaten de nieuwe update naar Android 11 uit. Sony doet dat voor de Xperia 10 II en Samsung voor de Galaxy Tab S7 tablets.

Android 11 voor Xperia 10 II

Eerder verscheen er een updateschema van Sony online, daaruit kwam naar voren dat de Sony Xperia 10 II eind januari de update zou ontvangen naar Android 11. En er is goed nieuws te melden. De fabrikant heeft de (update-) sluizen opengezet, waardoor Android 11 vanaf nu uitgerold wordt naar de Xperia 10 II. Als eerst is de update beschikbaar in Zuid-Oost Azië. In andere regio’s, waaronder voor Nederland, komt de update in de komende weken.

Bovenop de nieuwe functies van Android 11 zelf, heeft Sony Battery Care verbeterd. Je kunt hiermee het opladen beperken tot 80 of 90 procent wat moet zorgen voor een langere levensduur van de batterij. Android 11 brengt zelf ook een reeks vernieuwingen. Denk aan het bedieningsscherm voor slimme apparaten, chatbubbels, verbeterde meldingen en eenmalige machtigingen.

Galaxy Tab S7

Android 11 wordt ook uitgerold naar twee tablets van Samsung. De fabrikant brengt de nieuwe Android-versie naar de Samsung Galaxy Tab S7 en S7+. Bovenop de verbeteringen van Android zelf, worden de tablets ook voorzien van One UI 3.1, welke de nieuwste versie van de skin is.

Gebruikers kunnen sneller schakelen tussen Samsung Notes en de Samsung Internet browser op de tablet en op de smartphone. Daarnaast kun je de tablet gemakkelijk als tweede scherm gebruiken en bijvoorbeeld je bureaublad uitbreiden. Overigens moeten andere toestellen voor deze functies ook voorzien zijn van One UI 3.1. Op dit moment is dat alleen de Galaxy S21-serie.

Voor de Galaxy Tab S7-serie is de update vanaf nu beschikbaar in Nederland.