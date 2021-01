Sony Xperia 10 III uitgelekt in nieuwe renders

Het hangt al even in de lucht, en nu krijgen we nog meer duidelijkheid. Sony zal dit jaar een nieuwe Xperia 10-smartphone aankondigen. De Sony Xperia 10 III is nu opgedoken in renders, en komen we gelijk nog wat meer te weten over de telefoon.

Sony Xperia 10 III renders

Sony zal binnenkort meerdere nieuwe toestellen presenteren, waaronder een nieuw model in de Xperia 10-serie. De smartphonefabrikant komt nu in het nieuws met renders van de Sony Xperia 10 III. De derde generatie van de Xperia 10 wordt uitgelicht door leaker OnLeaks. Hij heeft op basis van de (bij hem) bekende informatie beelden geschetst van hoe de Sony Xperia 10 III er waarschijnlijk uit komt te zien.

De smartphone zal op de markt komen met een 6,0 inch beeldscherm waarbij ook dit model weer voorzien zal zijn van vrij dikke randen. Zeker in vergelijking met de concurrentie. Als we het toestel zo zien, dan valt op dat het design niet veel verschilt met het huidige model, de Xperia 10 II. De smartphone krijgt de afmetingen 154,4 x 68,4 x 8,3 millimeter, waardoor het geen toestel is van omvangrijke omvang.

Volgens de bron krijgt de Sony Xperia 10 III een triple-camera. Deze bestaat uit een 12 megapixel hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 8MP telefotolens. Verder zal Sony het toestel voorzien van een 3,5 millimeter headset-aansluiting, dual-speakers aan de voorzijde en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. De Xperia 10 III krijgt een Snapdragon 690 chipset met ondersteuning voor 5G.

We verwachten dat Sony in de komende weken de telefoon officieel aankondigt.