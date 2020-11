Sony Xperia 10 III 5G en Xperia 1 III: eerste details duiken op over 3e generatie

Er komt een derde generatie van de Sony Xperia 10 III. Het toestel zal de eerste 5G smartphone zijn van Sony welke in het mid-end segment uitgebracht gaat worden.

Sony Xperia 10 III

Sony zal begin volgend jaar met de introductie van de Sony Xperia 10 III komen. De fabrikant bereidt momenteel de verschillende zaken voor. De nieuwe telefoon zal beschikken over 5G-ondersteuning. Daarmee zal de Xperia 10 III de eerste smartphone van het bedrijf zijn dat over 5G beschikt in het middensegment. In dit segment is het aantal 5G-toestellen de afgelopen tijd flink gegroeid.

De huidige Xperia 10 II

Naar verluidt zou Sony de Xperia 10 II Plus geannuleerd hebben. Op die manier zou het bedrijf de focus willen verleggen naar 5G. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of er een Xperia 10 III Plus op de planning staat. De Sony Xperia 10 III zal naar verwachting in ieder geval voorzien worden van een Snapdragon 690 chipset.

We komen ook wat te weten over de Xperia 1 III. De derde generatie van de 1-serie zou volgens de bron ‘meer dan vier camera’s hebben’. Een opvallende keuze, aangezien de Xperia’s tot nu toe met drie camera’s geleverd worden. Sony zou in het voorjaar verder de telefoonlijn uit willen breiden met een Xperia L5. Hopelijk leveren ze die wel, in tegenstelling tot de Xperia L4, met een nieuwere Android-versie.

De introductie van de drie modellen zou eind februari moeten plaatsvinden.

