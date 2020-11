Verkoop van Sony Xperia’s stabiliseert: zoveel toestellen verkocht Sony in Q3 2020

Sony heeft de cijfers gedeeld over de mobiele divisie. Het gaat om cijfers over het derde kwartaal van 2020. De fabrikant ziet een stabilisering van het aantal verkochte toestellen.

Stabilisering verkoop Xperia’s

Sony heeft in het derde kwartaal van 2020 een totaalaantal van 600.000 toestellen verkocht. Het gaat hierbij om de Xperia-toestellen die het merk uitbrengt. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gaat het om stabilisatie. In vergelijking met de cijfers uit Q2 2020 is het een daling; toen werden er 800,000 eenheden verkocht. Met het zien van deze cijfers blijkt weer dat Sony met haar Xperia-range een kleine speler is. De cijfers vallen in het niet bij het aantal toestellen dat verkocht wordt door Samsung en andere spelers.

Eerder dit jaar werden de Xperia 1 II en Xperia 10 II uitgebracht. Deze moeten zeker hebben bijgedragen aan de verkochte toestellen. Deze periode ligt de focus op de Xperia 5 II die lovend wordt ontvangen. Het zal komend kwartaal moeten blijken of we dit enthousiasme ook terug gaan zien in de cijfers.

