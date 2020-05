Sony verkocht slechts 400.000 smartphones in eerste kwartaal 2020

Het eerste kwartaal zit er al weer even op, en Sony heeft wat gegevens gedeeld. De mobiele tak lijkt niet al te beste zaken gedaan te hebben. Er zijn in Q1 2020 400.000 smartphones verkocht door de Japanse fabrikant.

Sony verkopen in Q1 2020

Sony heeft de kwartaalcijfers over de eerste drie maanden van 2020 bekend gemaakt. Uit de gegevens wordt duidelijk dat Sony een niet al te best kwartaal heeft gedraaid met de mobiele tak. In de periode van januari tot en met maart 2020 heeft Sony slechts 400.000 Xperia-toestellen aan de man gebracht.

Dit cijfer komt neer op een daling van 63,7 procent over dezelfde periode een jaar eerder. Sony verkocht toen circa 1 miljoen toestellen. Het vorige kwartaal wist de smartphonefabrikant 1,3 miljoen toestellen te verkopen.

Al jarenlang kwakkelen de verkoopcijfers van Sony. Echter is de verwachting dat komend kwartaal wat beter wordt. Dit kwartaal verwachten we de Sony Xperia 10 II en komt later de Xperia 1 II. Onlangs bracht het merk al de Sony Xperia L4 uit in Nederland.

