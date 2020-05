Sony Xperia L4 voor 199 euro nu te koop in Nederland

Sony heeft haar eerste nieuwe toestel van dit jaar uitgebracht in de Nederlandse winkels. Het is de mid-end Sony Xperia L4 met een prijskaartje van 199 euro.

Sony Xperia L4 in Nederland

De Sony Xperia L4 werd in februari aangekondigd. We hebben er even op moeten wachten, maar vanaf nu kun je hem in de Nederlandse winkels terug vinden. Het toestel heeft een netjes design met een 6,2 inch HD+ beeldscherm en een beeldverhouding van 21:9. De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de achterzijde van het toestel.

De smartphone van Sony is uitgerust met 3GB aan werkgeheugen, 64GB aan opslagruimte (uitbreidbaar), een 3580 mAh accu en een MediaTek octa-core processor. Sony levert ook een set van drie camera’s mee, met onder andere een groothoeklens. Jammer is dat de smartphone dan weer met Android 9 Pie geleverd wordt. Over een upgrade naar Android 10 is nog geen harde belofte gedaan, maar het zou in onderzoek zijn.

Voor de rest heb je voor een bedrag van 199 euro een nette smartphone. Benieuwd wat je voor dit bedrag nog meer kunt kopen, lees dan ons artikel met de beste smartphones tot 200 euro.

Je kunt de Sony Xperia L4 kopen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel en Belsimpel. Zolang de voorraad strekt krijg je een gratis Bluetooth speaker van Sony cadeau.