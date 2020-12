Sony: dit is wanneer je Xperia de Android 11 update krijgt

Sony heeft een overzicht gedeeld met de updateplannen voor de verschillende Xperia-toestellen. Sony zal een aantal toestellen gaan updaten naar Android 11 en zal daar nog dit jaar mee starten.

Android 11 updateschema van Sony

Onder andere OnePlus heeft al voor een toestel de update naar Android 11 uitgerold, maar lang niet alle fabrikanten zijn zover. Sony heeft nu een updateschema gedeeld waarbij we meer te weten komen over de plannen van de Japanse fabrikant. Het merk zal voorlopig vijf toestellen bijwerken met de update naar Android 11.

Er zijn genoeg nieuwe functies te vinden in Android 11. Hierbij kun je denken aan verbeterde notificaties met een bundeling van chatgesprekken. Daarnaast is er een nieuw power-menu met bediening voor slimme enveloppen, zijn er bubbels voor chatgesprekken, kun je video-schermopname maken, is er verbeterde mediabediening en zijn er nog meer nieuwe functies.

Sony is van plan om nog dit jaar te beginnen met het uitrollen van de Android 11 update. We hebben de details voor je hieronder op een rijtje gezet.

Sony Xperia 1 II: december 2020

december 2020 Xperia 5 II: eind januari 2021

eind januari 2021 Xperia 10 II: eind januari 2021

eind januari 2021 Xperia 1: februari 2021

februari 2021 Xperia 5: februari 2021

