Sony rolt Android 11 uit voor Xperia 1 II in Nederland

Sony rolt in Nederland een nieuwe update uit voor de Xperia 1 II. De high-end smartphone van de fabrikant ontvangt de update naar Android 11, samen met een hoop nieuwe functies en verbeteringen.

Xperia 1 II krijgt Android 11

Android 11 is vanaf nu beschikbaar voor de Sony Xperia 1 II. Het high-end toestel van de fabrikant wordt bijgewerkt met de nieuwe Android-versie, en komt met een reeks verbeteringen. Standaard heeft Google Android 11 al van verschillende optimalisaties en nieuwe functies voorzien. Denk aan meer privacy-instellingen, chatbubbels, snelle bediening voor je smart home apparaten via het power-menu en verbeterde notificaties.

Bovenop deze verbeteringen heeft Sony zelf ook nog functies toegevoegd. Er zijn nieuwe wallpapers, BatteryCare is verfijnd met meer opties, je kunt vanuit de meldingsbalk direct een schermopname (video) maken en 5G/4G kan nu tegelijkertijd standby staan. De camera is ook verder verbeterd. Je kunt nu met 120fps in 4K HDR filmen en met de nieuwe MR-modus in de Photo Pro app kun je veelgebruikte opties opslaan.

De Android 11 update voor de Sony Xperia 1 II wordt vanaf nu uitgerold, ook in Nederland. Als hij er is voor jouw toestel, krijg je hier een notificatie van.