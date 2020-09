Samsung Galaxy Tab Active 3 aangekondigd: een robuuste tablet

Samsung heeft een nieuwe robuuste tablet aangekondigd. Het apparaat heeft de naam Galaxy Tab Active 3 meegekregen.

Galaxy Tab Active 3

Wanneer je op zoek bent naar een tablet die tegen een stootje kan, of welke je zonder er speciaal op te letten mee kunt nemen, dan kun je nu terecht bij Samsung. De fabrikant heeft de Galaxy Tab Active 3 aangekondigd.

Deze robuuste tablet is MIL-STD-810H-gecertificeerd, is schokbestendig, is bestand tegen vallen van 1,5 meter en heeft een IP68-certificering waardoor het tegen water en stof kan. Aan boord is een Exynos 9810 processor, 4GB RAM en maximaal 128GB aan opslagruimte. De 5050 mAh accu is vervangbaar en op te laden via USB en POGO.

Verder zien we op de Galaxy Tab Active 3 een 8,0 inch LCD-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 pixels. Er is ondersteuning voor 4G, een 13 megapixel camera met autofocus en 5MP front-camera. Ook heeft de tablet een vingerafdrukscanner en Android 10 aan boord. De bekende S Pen is ook geschikt gemaakt voor de Galaxy Tab Active 3.

De tablet kost je 489 euro en wordt vier jaar lang voorzien van beveiligingsupdates. Het gaat om een Enterprise Edition.