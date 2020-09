Samsung voegt 116 nieuwe emoji toe aan One UI 2.5

Met de update naar One UI 2.5 heeft Samsung een reeks nieuwe functies toegevoegd aan de skin. Er zijn ook maar liefst 116 nieuwe emoticons bij gekomen.

Nieuwe emoji in One UI 2.5

Voor verschillende toestellen heeft Samsung de update naar One UI 2.5 al uitgerold, en voor verschillende devices zit deze versie nog in de pijplijn. Naast verschillende nieuwe functies en mogelijkheden, blijkt dat One UI 2.5 ook 116 nieuwe emoticons bevat.

Voorbeelden van de nieuwe emoji zijn de geknepen vingers, de huilende smiley, een ijsbeer, bever zeehond en bromvlieg. Daarnaast zijn er veel emoticons door Samsung vernieuwd en meer genderneutraal gemaakt. Degenen met One UI 2.5 kunnen de nieuwe emoji direct gebruiken.