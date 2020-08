Samsung One UI 2.5 update: nu voor S20, en deze toestellen krijgen ‘m

Samsung heeft een nieuwe versie vrijgegeven van de One UI skin. Deze wordt vanaf nu uitgerold naar de Galaxy S20-serie. Samsung maakt ook bekend voor welke toestellen hij binnenkort beschikbaar komt.

One UI 2.5 voor Samsung

Samsung is onder andere in Nederland gestart met de uitrol van een nieuwe update voor de Galaxy S20-serie. Net als de op One UI 2.5 draaiende Galaxy Note 20-serie, krijgt ook de S20-serie een reeks nieuwe functies mee met deze update. Hoewel, nieuwe functies, het is meer een tussenstop naar de update van One UI 3.0.

Met One UI 2.5 heeft Samsung de mogelijkheid toegevoegd om meer camera-functies te gebruiken. Eén daarvan is Enkele Opname, waarmee je een tijdsduur in kunt stellen variërend van 5 tot 15 seconden. Daarnaast is er de Pro Video-modus. Hiermee kun je uit een hoop instellingen kiezen om de resolutie en frames per seconde aan te passen. Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf te kiezen in welke richting de microfoon geluid opneemt.

Een andere verbetering is dat Samsung ondersteuning heeft toegevoegd voor de standaard Android-gestures in launchers van derden. Met Audio Bookmark in Samsung Notes wordt een notitie voor je geschreven met hetgeen dat gezegd wordt. Ook kun je met Samsung Notes nu PDF-bestanden importeren en erop schrijven.

One UI 2.5 brengt verder draadloze DeX-ondersteuning en een bijgewerkte taken-app voor het instellen van een tijd en locatie bij je taken.

Deze toestellen krijgen de update

Samsung rolt de nieuwe One UI 2.5 skin uit naar de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Later volgen de Galaxy Note 10, Note 10+, Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite, Note 9, Galaxy S9 en Galaxy S9+. Ook de Galaxy Z Flip en Fold krijgen deze nieuwe update aangeboden in de toekomst. De uitrol van functies kan verschillen per toestel, afhankelijk van de geschiktheid. Overigens zal Samsung voor meer toestellen nog meer verbeteringen uitrollen in One UI 3.0, welke we terug gaan zien bij Android 11.

