Samsung rolt One UI 2.1 update uit voor Galaxy Note 9

Samsung heeft in Nederland een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy Note 9. Gebruikers krijgen de juni-patch, samen met de One UI 2.1 update.

One UI 2.1 voor Note 9

De Samsung Galaxy Note 9 is de volgende smartphone die door de fabrikant bijgewerkt wordt met een interessante update, zo laten Doortje en Macel aan DroidApp weten. Al verschillende Samsung-toestellen werden geüpdatet met One UI 2.1 en nu is dus de Galaxy Note 9 aan de beurt.

De update brengt ook de beveiligingsupdate van juni 2020. De One UI 2.1 update brengt een reeks nieuwe functies naar het toestel. De AR Emoji functionaliteit is verbeterd, samen met nieuwe tools voor de galerij en verbeteringen in de camera.

Degenen met een Galaxy Note 9 kunnen de update vanaf nu binnenhalen op hun toestel. Als deze gedownload kan worden, kun je deze downloaden uit de Google Play Store.