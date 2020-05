Beveiligingsupdate mei 2020 voor Nokia 8.1, Xiaomi Mi A3, Galaxy Note 8 en Note 9

Vandaag zijn er voor meerdere toestellen weer updates te downloaden. Nokia, Xiaomi en Samsung hebben voor een aantal toestellen de beveiligingsupdate van mei 2020 klaargezet.

Nokia 8.1 krijgt mei-patch

Ben je in het bezit van een Nokia 8.1, dan kun je vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor je smartphone. HMD Global is begonnen met het uitrollen van de nieuwste beveiligingsupdate naar dit toestel. DroidApp-lezer Frank laat ons weten dat zijn smartphone de beveiligingsupdate van mei 2020 binnen heeft gekregen.

Het is met een grootte van 34,06 MB een vrij bescheiden update gebleven. De update bevat ook enkel de nieuwe security-patch en geen nieuwe features of dergelijke. Toch is het raadzaam de update binnen te halen. Bij iedere beveiligingsupdate worden namelijk de zwakke plekken in de beveiliging van Android opgelost.

Xiaomi Mi A3

Guan laat ons weten dat de update er inmiddels ook is voor zijn Xiaomi Mi A3. De telefoon krijgt de mei-patch vanaf nu aangeboden en kent een grootte van ongeveer 46,96MB. Uit de changelog komt naar voren dat de fabrikant verder geen andere aanpassingen of nieuwe functies aan de update heeft toegevoegd.

Galaxy Note 8 en Note 9

Gebruikers van de Galaxy Note 8 en Note 9 krijgen de update ook vanaf vandaag aangeboden. DroidApp-lezer Hans laat ons weten dat zijn toestel de patch van mei inmiddels binnen heeft gehaald. Deze heeft een flinkere omvang, van 596,98MB. Overigens laat de changelog verder niets los over andere verbeteringen, maar lijkt het ons voor de hand liggen dat er achter de schermen het één en ander is verbeterd.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de hierboven genoemde devices. Je krijgt een melding op je smartphone als je deze update binnen kunt halen voor je eigen toestel.

