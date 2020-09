Samsung rolt One UI 2.5 uit naar Galaxy S10-serie in Nederland

Er staat een update klaar voor de Samsung Galaxy S10-serie. Nadat verschillende devices al waren voorzien van One UI 2.5, de nieuwste versie van de skin, is nu de Galaxy S10-serie aan de beurt.

Galaxy S10: One UI 2.5

Samsung rolt in Nederland een update uit voor Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e. Hierbij voorziet Samsung de toestellen van de One UI 2.5 skin, welke het meest recent is van de eigen skin. Het kan gezien worden als een tussenstop naar de grote update van One UI 3.0 die later verwacht wordt.

In One UI 2.5 heb je meer camera-functies tot je beschikking. Denk aan Enkele Opname, waarbij de tijdsduur ingesteld kan worden tussen de 5 en 15 seconden. Daarbij kun je veel handmatige instellingen aanpassingen met de videocamera dankzij de Pro Video-modus. Samsung voegt ook de Android-gestures toe in launchers van andere ontwikkelaars.

Verbeteringen zien we ook in de Samsung Notes app. De notitie-app laat je gesproken tekst omzetten in een notitie. Tevens kun je PDF-bestanden importeren en hierop schrijven. Ook is er draadloze DeX-ondersteuning en kent de taken-app verschillende verbeteringen. Op het gebied van beveiliging is er ook het één en ander verbeterd, waarbij we beveiligingsupdate september 2020 terugzien.

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de volgende toestellen;

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Plus

Voor de S10 Lite kan de update ieder moment uitgerold worden, op moment van schrijven is die nog niet te downloaden voor dat toestel.

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 589,00 euro

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 559,00 euro

Samsung Galaxy S10e Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Bedankt voor de tip, Frank & Richard!