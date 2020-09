Samsung rolt One UI 2.5 uit voor Galaxy Note 10-serie

Samsung heeft nieuwe updates klaarstaan voor de Galaxy Note 10 en de Galaxy Note 10 Plus. Ze krijgen de update naar One UI 2.5 met de nieuwe beveiligingsupdate.

One UI 2.5 voor Note 10

In Nederland is Samsung begonnen met het uitrollen van de One UI 2.5 update, zo melden verschillende gebruikers aan ons. Eerder werden de S20 en S10 al met deze nieuwe versie uitgerust, nu zijn de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10 Plus. Het is een update van bijna 1150MB, zo laat Henk weten.

De update brengt verbeteringen in Samsung DeX en ook nieuwe opties naar de camera. Daarnaast zijn er optimalisaties voor WiFi en is de notitie-app Samsung Notes bijgewerkt met nieuwe functies. Je kunt PDF-bestanden importeren en direct bewerken. Alle nieuwe functies in One UI 2.5 hebben we hier voor je op een rij gezet. Tot slot wordt beveiligingsupdate september 2020 meegeleverd.

Als de update beschikbaar is voor je Galaxy Note 10 of Note 10 Plus, krijg je een melding hiervan op je toestel.