Samsung rolt One UI 2.1 update uit voor Galaxy Note 10 en Note 10+

Samsung begon van de week met het uitrollen van een grootse One UI 2.1 update voor de Galaxy S10-serie. Nu is dezelfde update er ook voor de Galaxy Note 10-familie, hij is er voor de Note 10 en Note 10+.

Galaxy Note 10 krijgt One UI 2.1

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy Note 10 of Galaxy Note 10+, dan is er goed nieuws te melden. In Nederland is de fabrikant begonnen met het verspreiden van een grootse update. Dit is de nieuwste versie van de eigen skin van Samsung, One UI. We hebben eerder de wijzigingen al op een rij gezet in de update voor de S10-serie.

One UI 2.1 is de nieuwste versie en bevat een hoop nieuwe features. Dit zien we met name bij de camera-app, waarbij je gebruik kunt maken van de Enkele opname, My filter en het filmen met 60fps in 4K. Ook kun je in de videocamera nu handmatig de instellingen aanpassen naar eigen wens. Ook zien we nieuwe functies in de galerij-app, is er Quick Share en Music Share en is er de nieuwe beveiligingsupdate van april 2020.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Galaxy Note 10 en Galaxyt Note 10+. Als de update beschikbaar is, krijg je een melding op je toestel.