Samsung Galaxy S10-serie krijgt enorme update: april-patch en One UI 2.1

Er staat een nieuwe grote update klaar voor de Samsung Galaxy S10-serie. Voor de drie smartphones wordt een flinke update uitgerold met onder andere de beveiligingsupdate van april en de nieuwe One UI 2.1 skin.

One UI 2.1 voor Galaxy S10

Gebruikers van de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ en S10e worden vandaag verrast met een nieuwe software-update voor hun smartphone. In Nederland en België is Samsung begonnen met het uitrollen van een grote update, waarbij een reeks nieuwe mogelijkheden en functies worden toegevoegd. Samen met de eerder uitgebrachte update naar Android 10, werd One UI 2.0 al meegeleverd, nu is het tijd voor One UI 2.1.

Camera

Samsung heeft verschillende verbeteringen toegevoegd aan One UI 2.1. Zo is het vanaf nu mogelijk om meer functies in de camera-app te gebruiken. Nieuw zijn de opties voor het maken van Enkele opname en My filter, is er de nieuwe AR Zone Verder kun je met de videocamera de instellingen handmatig aanpassen, dankzij Professionele video, en neem je 4K-video’s op met 60 frames per seconde en is de timelapse verbeterd. De Galaxy S10-serie profiteert nu ook van de verbeterde nachtmodus.

Galerij en meer

In de galerij-app vind je ook een reeks verbeteringen. Vergelijkbare foto’s worden nu samen geordend weergegeven. Ook kun je foto’s uit meerdere albums groeperen in één groep. Dankzij de Quick Crop functie kan je sneller en beter foto’s bijsnijden.

Het delen van bestanden en muziek wordt prettiger gemaakt. Dankzij Quick Share en Music Share kun je direct content delen vanuit de notificatiebalk, met andere apparaten die verbonden zijn met Bluetooth.

Nieuw met de update is ook beveiligingsupdate april 2020. Deze update wordt deze week pas vrijgegeven door Google, maar is dus nu al door Samsung meegenomen met de update. Deze week horen we welke patches precies zijn doorgevoerd door Google met deze Android-patch.

Update

De update wordt vanaf nu uitgerold naar de Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e en Galaxy S10+. Wanneer de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 571,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 681,00 euro