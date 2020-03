Samsung Galaxy S10 en Note 10 krijgen 9 populaire functies van S20-serie

Samsung heeft bekend gemaakt dat er een reeks functies van de Galaxy S20-serie, naar de Galaxy S10 en Note 10 komen. Het gaat om bijvoorbeeld functies uit de camera en meer.

S20-functies voor S10 en Note 10

Samsung heeft vandaag bekend gemaakt dat het nieuwe functies uit gaat rollen naar de Samsung Galaxy S10, S10e, S10+ en Galaxy Note 10 en Note 10+. Het zijn functies die hun debuut hebben gemaakt op de Galaxy S20-serie. Volgens Samsung is vooral ‘Single Take’ een functie die populair is. Met Single Take maak je nog sneller, de juiste foto dankzij de aanwezigheid van AI. Met één druk op de knop maak je een video van tussen de 3 en 10 seconden, waarna je kunt kiezen uit tien foto’s of vier video’s. Zo hoef je dus geen moment meer te missen.

Een andere functie die toegevoegd wordt is My Filter. Instellingen bij het bewerken van foto’s worden hiermee gekopieerd en opgeslagen voor een volgende keer. Met Pro Mode for Video kun je handmatig de instellingen aanpassen voor bij het filmen. Dankzij de functie Front & Rear Conversation Recording kun je een opname maken met beide camera’s tegelijkertijd. Leuk als je iemand een verrassing geeft.

Ook voor de galerij-app komen er functies van de S20 naar de S10 en Note 10. Met Quick Crop kun je snel inzoomen en een afbeelding bijsnijden. Om alle foto’s van eenzelfde onderwerp in één oogopslag te bekijken rolt Samsung de optie Clean View uit, waarbij je ook direct de thumbnail voor die verzameling kunt aanpassen. Met ‘Bixby Integration in Gallery’ wordt het mogelijk gemaakt om groepen van vergelijkbare beelden te maken en albums te creëren.

Dan zijn er nog tweetal andere functies die beschikbaar komen op de Galaxy S10-serie en Note 10; Quick Share. Hiermee kun je zien welke contacten er in de buurt zijn. Vervolgens is het in een handomdraai mogelijk om foto’s, video’s en grotere bestanden te delen met die mensen. Uiteraard hebben ook zij hiervoor Quick Share nodig. Samsung voegt tot slot Music Sharing toe, waarmee je nog sneller kunt verbinden met een Bluetooth-speaker van iemand anders, zonder dat je eerst zelf je huidige connectie hoeft te verbreken.

Uitrol

Samsung laat weten dat deze functies vanaf eind maart via een software-update beschikbaar komen. Als deze update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je telefoon. Mocht je hem binnen krijgen, laat het ons dan zeker weten!

