Samsung kondigt Galaxy Tab A7 en Galaxy Fit 2 aan

Voor de Nederlandse markt heeft Samsung vandaag een aantal nieuwe producten klaarstaan. Zagen we vandaag al de Galaxy A42 5G, is het nu tijd voor de Tab A7 en Fit 2.

Nieuwe Galaxy-producten

Samsung heeft onverwacht een aantal nieuwe producten gepresenteerd. De fabrikant heeft vanochtend als eerst de Galaxy A42 5G laten zien. Maar er is nog meer wat Samsung met ons wil delen.

Galaxy Tab A7

De Samsung Galaxy Tab S7 zagen we eerder al, nu is ook het goedkope alternatief aangekondigd; de Tab A7. Bij de Samsung Galaxy Tab A7 krijg je toegang tot een scherm van 10,4 inch en kun je kiezen uit de kleuren Dark Gray en Silver. Daarbij zijn er Quad Dolby Atmos-luidsprekers en moet volgens Samsung de batterij lang meegaan. Net als bij de A42 geeft de fabrikant maar weinig informatie verder, dus blijft veel vaag.

De Samsung Galaxy Tab A7 moet vanaf eind september in de Nederlandse winkels te vinden zijn. De prijs komt uit op 229 euro voor de WiFi-versie en de 4G-versie gaat 289 euro kosten. Zodra we meer informatie hebben, zullen we de informatie toevoegen aan dit artikel.

Galaxy Fit 2

Degenen die graag sportief bezig willen zijn, kunnen uit de voeten met de nieuwe Samsung Galaxy Fit 2. De nieuwe wearable heeft een slank en lichtgewicht ontwerp, een lang meegaande accu en verschillende tracking-functies, zo meldt Samsung. Automatisch kan de Fit 2 maximaal vijf activiteiten bijhouden en ook kan het inzicht geven in verbrande calorieën, de hartslag en de afstand. Ook kan je slaappatroon in de gaten gehouden worden. Tevens zijn er 70 verschillende wijzerplaten.

De Samsung Galaxy Fit 2 komt eind september naar Nederland voor een bedrag van 49 euro.