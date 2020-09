Samsung presenteert Galaxy M51 met enorme accu voor schappelijke prijs

Zonder veel ruchtbaarheid er aan te geven heeft Samsung de nieuwe Galaxy M51 aangekondigd. Deze smartphone is al meermaals in het nieuws verschenen; nu is hij dus officieel.

Galaxy M51 aangekondigd

Samsung heeft het doek van de Galaxy M51 gehaald. Deze nieuwe smartphone kunnen we binnenkort in de winkels verwachten. De smartphone kenmerkt zich door een enorme accucapaciteit van 7000 mAh. Deze kan opgeladen worden met een 25W lader.

De Samsung Galaxy M51 heeft verder een Super AMOLED-scherm met een grootte van 6,7 inch en een Full-HD+ resolutie. Daarnaast is er een octa-core processor, 6GB werkgeheugen en 128GB (uitbreidbare) opslagruimte.

Voor het maken van foto’s is er een quad-camera, met 64MP hoofdlens, 12MP groothoek, 5MP macro en 5MP dieptesensor. Daarnaast kun je aan de slag met de 32 megapixel front-camera. Uiteraard levert Samsung de Galaxy M51 met Android 10 en One UI skin.

Het toestel is al beschikbaar voor pre-order in Duitsland. Daar kost het toestel 360 euro, al komt die lagere prijs door de verlaging van de btw. Samsung Nederland heeft nog niks gedeeld aan informatie over de smartphone, maar de kans is zeker aannemelijk dat we hem ook hier in Nederland kunnen verwachten. DroidApp houd je hiervan natuurlijk op de hoogte.