‘Samsung Galaxy M51 is onderweg en krijgt flinke 7000 mAh accu’

Een smartphone met een gigantische accucapaciteit, dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Volgens de laatste berichten komt Samsung met de Galaxy M51, voorzien van een 7000 mAh accu.

Galaxy M51 met 7000 mAh accu

De Samsung Galaxy M51 zou onderweg zijn, zo wordt duidelijk uit verschillende bronnen. Dankzij keuringsinstantie FCC komen we al wat meer over de smartphone te weten en ook zijn er certificaten aangevraagd bij Bluetooth SIG en de WiFi Alliance. Samsung Rusland heeft zelfs het toestel al opgenomen in de website, waar meer informatie geraadpleegd kan worden voor support.

We hebben in onze Samsung Galaxy M21 review al een Samsung-toestel met een flinke accucapaciteit gehad, 6000 mAh om precies te zijn, maar de fabrikant wil een stap verder. De nieuwe Samsung Galaxy M51 zou gaan beschikken over een 7000 mAh accu. Dat is een gigantische capaciteit waar je de tijd wel mee kunt doorbrengen.

Volgens de informatie krijgt de smartphone verder een Snapdragon 730, 6GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB. De M51 zou voorzien zijn van een quad-camera met onder andere een 64MP hoofdlens, 12MP groothoeklens, een macrolens en een lens voor het vastleggen van diepte. De flinke accu zou opgeladen kunnen worden met 25W.

Tevens zou Samsung de smartphone van een AMOLED-scherm willen voorzien, al maakt het daarbij gebruik van een goedkopere partij.

We verwachten dat Samsung het toestel op korte termijn presenteert, of het dan ook naar Nederland komt, is nog de vraag. Beeldmateriaal van het toestel is er helaas nog niet.