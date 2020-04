Samsung Galaxy M21 met 6000 mAh accu voor 219 euro nu verkrijgbaar

Samsung heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in ons land. De fabrikant kondigde eerder de Samsung Galaxy M21 aan met een enorme accu. Nu kun je het toestel aanschaffen in Nederland.

Samsung Galaxy M21 in Nederland

De Samsung Galaxy M21 is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone is vriendelijk geprijsd en heeft een gigantische accucapaciteit. De accu is namelijk 6000 mAh, wat betekent dat je flink wat tijd door kunt brengen op een acculading.

Het toestel is ook op andere gebieden compleet. Zo is er een 6,4 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. In de notch zit een 20 megapixel front-camera. Achterop is een triple-camera te vinden met 48MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 5MP dieptecamera. De Samsung Galaxy M21 wordt geleverd met een Exynos 9611 octa-core chipset, 4 gigabyte aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Het geheugen kun je uitbreiden middels een geheugenkaart.

Je kunt de Samsung Galaxy M21 voor een bedrag van 219 euro kopen bij Bol.com en Samsung.

Wil je kijken wat je nog meer voor dit geld (of minder) kunt kopen? Bekijk dan ons overzicht met de beste smartphones tot 200 euro.