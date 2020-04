Samsung Galaxy M21 naar Nederland: 6000 mAh accu en voor 219 euro

Samsung heeft een nieuwe smartphone uitgebracht voor de Nederlandse markt. Het is de nieuwe Samsung Galaxy M21 welke eerder al voor een aantal andere landen werd aangekondigd. Het toestel is voorzien van een gigantische accu en prima specificaties.

Samsung Galaxy M21 voor Nederland

We krijgen bezoek van een nieuw toestel uit de M-serie van Samsung. De Samsung Galaxy M21 is de opvolger van de Samsung Galaxy M20 Power welke ook al een grote accu meekreeg vanuit de fabriek. Als we kijken naar de mogelijkheden van de Galaxy M21 dan kunnen we aardig wat mogelijkheden afvinken. De smartphone heeft een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED-beeldscherm.

Samsung levert de telefoon verder met een Exynos 9611 octa-core processor, 4GB aan werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Ook is er ruimte voor een geheugenkaart. Voorop in de notch zit een 20 megapixel front-camera, achterop een triple-camera met een 48MP hoofdsensor, aanvullend met een 8MP groothoeklens en een 5 megapixel dieptesensor. Fijn is dat de Samsung Galaxy M21 vanuit de doos met Android 10 (met de One UI 2.0 skin) wordt geleverd.

Achterop de smartphone vinden we ook nog een vingerafdrukscanner. Het meest interessant aan de Samsung Galaxy M21 is natuurlijk de 6000 mAh accu. Dit is ongekend veel voor een smartphone, en dus mag je er vanuit gaan dat de batterij van dit toestel lekker lang meegaat. Het opladen neemt daardoor natuurlijk wel wat langer de tijd in beslag. Dit gaat met een kracht van 15W.

Samsung laat weten dat de Galaxy M21 vanaf nu beschikbaar moet zijn in Nederland, dus de webshops zullen hem vandaag wel opnemen in hun aanbod. De Samsung Galaxy M21 komt in het zwart en blauw, kost een nette 219 euro en komt exclusief beschikbaar in de Samsung Shop, Coolblue en Bol.com.