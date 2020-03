Samsung Galaxy M21 aangekondigd met 48MP camera en gigantische accu

Er is een nieuwe mid-end smartphone aangekondigd door Samsung. De Samsung Galaxy M21 is voorzien van een enorme accu, een triple-camera en prima specificaties.

Samsung Galaxy M21 aangekondigd

Er is uitbreiding in de Samsung Galaxy M-serie. De fabrikant heeft de Galaxy M21 aangekondigd. Het meest opvallend is de enorme accucapaciteit van de telefoon, die komt namelijk neer op een flinke 6000 mAh. Deze kan via de USB-C poort met 15W weer opgeladen worden. Gebruikers krijgen bij het toestel verder een Exynos 9611 octa-core processor en er verschijnen twee varianten: 4GB/64GB, 6GB/128GB.

Aan boord van de Samsung Galaxy M21 is een 6,4 inch Full-HD+ sAMOLED scherm. In de notch is een 32 megapixel front-camera geplaatst. Achterop vind je de triple-camera met een 48MP hoofdlens, 8MP groothoeklens en een 5 megapixel dieptesensor. Daarbij heeft de Galaxy M21 aan de achterzijde ook de vingerafdrukscanner.

Vanuit de doos draait de smartphone op Android 10 met de One UI skin. De prijzen voor het toestel beginnen bij omgerekend zo’n 160 euro. Vooralsnog is de smartphone alleen voor de Indiase markt en is het onbekend of Samsung van plan is de smartphone ook in Europa uit te brengen.