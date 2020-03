Samsung Galaxy A11: specificaties en foto’s gelekt door Samsung zelf

Vermoedelijk duurt het niet heel lang meer totdat Samsung haar nieuwe instap-smartphone presenteert. Het bedrijf zelf heeft nu foto’s en specificaties gedeeld van de Samsung Galaxy A11, de opvolger van de A10.

Galaxy A11 is onderweg

We kunnen binnenkort een nieuwe smartphone van Samsung verwachten. De fabrikant heeft op haar website de pagina online gezet van de nieuwe Samsung Galaxy A11. Officieel is het toestel nog niet aangekondigd, maar door het online zetten van de pagina lijkt het er wel een beetje op. Door deze pagina krijgen we in ieder geval wel een goed beeld van de nieuwe smartphone, zowel qua beeld als technische eigenschappen.

De Samsung Galaxy A11 krijgt een 6,4 inch beeldscherm mee met een HD+ resolutie. Daarbij is er een niet nader genoemde octa-core processor, 2/3GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. De processor is er waarschijnlijk eentje van MediaTek. Dit geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 512GB. De Galaxy A11 wordt geleverd met een triple-camera; een 13MP hoofdlens, 5MP groothoeklens en 2MP dieptesensor. Voorop zit een 8MP front-camera. Verder krijgt het toestel een 4000 mAh accu.

We vermoeden dat Samsung de Galaxy A11 direct levert met Android 10 met de One UI. Echter blijft dit nog even een kleine gok, omdat hierover niks vermeldt wordt in de specificaties. Ook de USB-aansluiting blijft onduidelijk. Wel laat Samsung weten dat het toestel met 15W snel opgeladen kan worden. Achterop is er een vingerafdrukscanner. Een prijs is nog niet bekend, net als een releasedatum. De A11 komt in het blauw, wit, zwart en rood op de markt.