Samsung Galaxy A11 laat zich zien op uitgelekte persfoto

We zien persfoto’s van de Samsung Galaxy A11, de opvolger van de Galaxy A10. Het zal wederom een toestel worden in het betaalbare segment. Ook de vermoedelijke specificaties zijn door de bron gedeeld.

Galaxy A11 op foto’s

Samsung werkt aan diverse nieuwe smartphones in de A-serie voor 2020. We zagen bijvoorbeeld eerder al de Galaxy A51 en A71 die je vanaf nu in Nederland kunt kopen. Echter krijgt ook de betaalbare maar interessante Galaxy A10 dit jaar een opvolger. Niet geheel verrassend is de naam die voor dit toestel bedacht is. De telefoon zal uitgebracht worden onder de naam Galaxy A11.

De Samsung Galaxy A11 krijgt een 6,2 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Daarnaast komen we een octa-core processor tegen, samen met 3GB RAM en we vermoeden 32GB opslagruimte. Achterop vinden we een triple-camera, met 13MP hoofdlens, 2MP dieptecamera en 5MP voor mogelijk de groothoek. Verder lijkt het erop dat Samsung de Galaxy A11 uitrust met een flinke accu, eentje met een capaciteit van 5000 mAh.

Het ligt voor de hand dat Samsung de telefoon Android 10 meegeeft, samen met de eigen skin van Samsung; One UI. Het is onbekend wanneer de Koreaanse fabrikant de nieuwe smartphone aankondigt. Als hierover meer bekend is, hoor je dat natuurlijk van ons!