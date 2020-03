Samsung Galaxy A21: renders van nieuwe smartphone verschenen

We hebben in de afgelopen dagen al meerdere nieuwe smartphones van Samsung uit de A-serie langs zien komen. Nu zien we de renders van de Samsung Galaxy A21.

Samsung Galaxy A21 renders

Binnenkort verwachten we een reeks nieuwe smartphones uit de Galaxy A-serie. We zagen van de week al beelden voorbijkomen van de nieuwe Galaxy A11 en A41, daar komt nu de Galaxy A21 bij. Dit toestel moet de Galaxy A20 en Galaxy A20e opvolgen. Alleen die laatste verscheen in Nederland. Het is op dit moment niet bekend of er een Galaxy A21e aankomt, of dat Samsung de naamvoering gewoon bij A20 houdt.

De Samsung Galaxy A21 krijgt een quad-camera, in verticale opstelling. Daarbij bevindt zich aan de achterkant een vingerafdrukscanner en heeft het toestel voorop in het scherm een punch-hole voor de front-camera. De specificaties van de camera zijn nog niet bekend. Het lijkt erop dat de telefoon een groothoek, telephoto, dieptesensor en natuurlijk de hoofdcamera krijgt. We zien ook dual-LED flits voor de Samsung Galaxy A21.

Geruchten spraken over een Exynos 7904 octa-core processor, 4GB RAM-geheugen en 64GB opslagruimte voor het toestel. Daarbij zou de Galaxy A21 uitgerust worden met een 4000 mAh batterij. Het is niet bekend wanneer Samsung het nieuwe toestel aankondigt.

De foto bovenaan het artikel toont de huidige Galaxy A20e