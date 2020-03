Samsung Galaxy A41: renders tonen design van nieuwe smartphone

Samsung blijft net als iedere fabrikant blijvend bezig met het ontwikkelen van nieuwe smartphones. In de A-serie zagen we al de nieuwe A51 en A71. Nu zien we de opvolger van de A40, met de renders van de Galaxy A41.

Samsung Galaxy A41 renders

De Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71 zijn enige tijd geleden al uitgebracht, het zijn de 2020-modellen van de A-serie. Dit jaar zullen we nog meer nieuwe smartphones gaan zien van Samsung. Op het internet zijn nu renders en specs verschenen van de Samsung Galaxy A41. Dit toestel zal de huidige Galaxy A40 opvolgen, die vorig jaar verscheen en veel bood voor een nette prijs.

Het nieuwe model zal een vergelijkbaar design krijgen als de nieuwe modellen uit de A-serie. We zien een toestel met een beeldscherm van 6,0 of 6,1 inch met een een notch aan de bovenzijde van het scherm. Aan de achterkant zien we een camera-module met daarin drie lenzen. De hoofdcamera zal 48 megapixel tellen. De vingerafdrukscanner van de telefoon zit vermoedelijk geïntegreerd in het beeldscherm.

Samsung zal de nieuwe Galaxy A41 uitrusten met een USB-C aansluiting, 3,5 mm audio-aansluiting en 64/128GB aan opslagruimte. Mogelijk krijgt de A41 4GB aan werkgeheugen mee. Natuurlijk gaan we ook Android 10 met de eigen One UI skin terugzien. Als de berichten kloppen dan meet het toestel 150 x 70 x 7,9 millimeter. Het is niet bekend wanneer Samsung de nieuwe Galaxy A41 presenteert.