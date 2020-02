Samsung Galaxy A70e renders verschenen: zo ziet hij eruit

Onder de naam Samsung Galaxy A70e zou Samsung een nieuwe smartphone uit willen brengen. Aan de hand van renders zien we nu hoe het toestel er uit zal komen te zien.

Galaxy A70e renders

We zagen eerder al de Samsung Galaxy A71 in Nederlandse winkels liggen, maar toch zou er nog een A70-model in het vat zitten. De Koreaanse fabrikant zou volgens bronnen de Samsung Galaxy A70e uit willen brengen. Leaker OnLeaks heeft aan de hand van de bij hem bekende informatie beelden gemaakt die het nieuwe toestel zouden laten zien.

Naar verluidt krijgt de Galaxy A70e een 6,1 inch beeldscherm, waarbij bovenin een notch is te zien. Hierin zit de front-camera voor het maken van selfies. Aan de achterzijde is de vingerafdrukscanner geplaatst en de A70e krijgt ook een triple-camera mee. Verder laat de render zien dat het toestel een 3,5 millimeter aansluiting kan verwachten en een (verouderde) Micro-USB aansluiting.

Volgens OnLeaks krijgt het toestel de afmetingen 156,8 x 76,45 x 9,35 millimeter. Andere specificaties en details ontbreken op dit moment. Het is niet bekend of de Samsung Galaxy A70e ook in Nederland verschijnt, en wanneer de smartphone aangekondigd wordt. Wanneer hierover meer bekend is, houden we je uiteraard op de hoogte.