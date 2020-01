Samsung kondigt Galaxy A51 en A71 met quad-camera aan voor Nederland

Samsung heeft voor de Nederlandse markt twee nieuwe devices gepresenteerd. De smartphones worden geplaatst in de A-serie en hebben de namen Galaxy A51 en Galaxy A71 meegekregen.

Galaxy A51 en A71 voor Nederland

In Nederland worden de Galaxy A50 en Galaxy A70 opgevolgd door een nieuwe generatie. Zojuist heeft de fabrikant de nieuwe Galaxy A51 en Galaxy A71 aankondigd voor ons land, nadat deze eerder al voor andere landen werd getoond.

De focus van de twee toestellen lijkt op het design, de accu en de camera te liggen. Voor dat laatste hebben de A51 en A71 beiden een quad-camera opstelling. Bij de Samsung Galaxy A51 is hiervoor een hoofdcamera van 48 megapixel, terwijl de Samsung Galaxy A71 een 64 megapixel hoofdcamera meekrijgt. Verder zijn er een groothoeklens, een macro-camera en een dieptecamera. Dankzij Super Steady Video kun je de meest vloeiende en stabiele video’s maken.

Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 wordt geleverd met een 6,5 inch Full-HD+ Super AMOLED-beeldscherm en een kleine opening in het midden van het scherm. Hierin bevindt zich de 32 megapixel front-camera. Verder wordt het toestel uitgerust met een Exynos 9611 octa-core processor, 4/6/8GB aan werkgeheugen en 64/128GB (uitbreidbare) opslagruimte.

Verder heeft Samsung het toestel uitgerust met een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 15W laden, wat sneller is dan normaal. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het beeldscherm. De Galaxy A51 komt beschikbaar in de kleuren Prism Crush Black, White en Blue. Eind januari is hij verkrijgbaar voor 369 euro.

Galaxy A71

Samsung heeft met de Galaxy A71 een opvolger voor de Galaxy A70. Dit toestel heeft een 6,7 inch Full-HD+ Super AMOLED beeldscherm met eveneens een kleine camera-opening in het scherm. Deze biedt een Qualcomm Snapdragon 730 octa-core processor en 6/8GB aan werkgeheugen met 128GB (uitbreidbare) opslagruimte.

De Galaxy A71 is verder voorzien van een 4500 mAh accu welke met 25W snel opgeladen kan worden. Ook bij deze smartphone zit de vingerafdrukscanner in het beeldscherm. Je kunt bij de A71 kiezen uit de kleuren Prism Crush Black, Silver en Blue. Je kunt hem vanaf eind januari aanschaffen voor 469 euro.

We hebben de specificaties van de twee toestellen voor je op een rijtje gezet. Deze kun je vinden op de toestelpagina’s.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend