Samsung Galaxy A71 in Nederland: interessante smartphone voor €469

Nadat eerder de Galaxy A51 al werd uitgebracht in ons land, is het nu de beurt aan de Samsung Galaxy A71. Het interessante toestel is vanaf nu te koop.

Samsung Galaxy A71 kopen in Nederland

Samsung heeft de Galaxy A71 uitgebracht in ons land, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De smartphonefabrikant kondigde het toestel samen met de A51 aan, als opvolger voor de A50. De Galaxy A71 is de opvolger van de A70 en is voorzien van een reeks interessante verbeteringen en prima specificaties.

Aan boord van de Samsung Galaxy A71 is een 6,7 inch Full-HD+ Super AMOLED beeldscherm. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het display, net als de 32 megapixel front-camera waar een cameraopening voor is te vinden. Achterop heeft de telefoon een quad-camera met 64MP hoofdsensor, 12 megapixel groothoeklens, 5MP macrolens en 5MP dieptesensor.

Qua technische specs zit het helemaal goed. Er is een Snapdragon 730 octa-core processor met 6GB aan werkgeheugen en het geheugen van 128GB is uit te breiden met een geheugenkaart. Samsung levert de Samsung Galaxy A71 vanuit de doos met Android 10, samen met de eigen One UI skin. Verder is er een krachtige 4500 mAh accu en laad je deze op met de 25W snellader.

Kopen

De Samsung Galaxy A71 kost 469 euro en is vanaf nu verkrijgbaar. Je kunt hem kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel en de Samsung Shop. De 100 euro-goedkopere Galaxy A51 werd eerder al uitgebracht in ons land.

Samsung Galaxy A71 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 469,00 euro