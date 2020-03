Samsung Galaxy XCover Pro review: zakelijke telefoon kan tegen nattigheid

Samsung heeft de Galaxy XCover Pro uitgebracht die zich richt op de zakelijke markt. Het toestel kent een aantal interessante eigenschappen. Is deze telefoon met zacht prijskaartje het overwegen waard? Wij hebben hem voor jou getest en het resultaat vertellen we je in deze Samsung Galaxy XCover Pro review.

Samsung Galaxy XCover Pro review

Begin dit jaar kwam Samsung met een nieuwe smartphone gericht op de zakelijke markt. Voor dit toestel heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant samengewerkt met Microsoft en je moet dan ook niet vreemd opkijken als je al wat Microsoft-apps vooraf geïnstalleerd kunt terugvinden.

In de verpakking

In de verpakking van de Samsung Galaxy XCover Pro vinden we onder een erg licht toestel een losse batterij. Deze dien je zelf in het toestel te plaatsen, uiteraard nadat de simkaart is geplaatst. Verder ook een adapter en een USB C-kabel waarmee je het toestel van stroom kunt voorzien. Tenslotte vinden we wat documentatie en een headsetje voor de XCover Pro.

Design en interface

Het nieuwe toestel van Samsung heeft sterk afgeronde hoeken en het scherm loopt niet helemaal tot de rand. In de randen van de XCover Pro zijn een aantal knoppen te vinden die je zelf aan een actie kunt koppelen. In de linkerbovenhoek van het display vinden we de frontcamera.

Aan de onderzijde vinden we de USB-C aansluiting en een luidspreker. Aan de bovenzijde van het toestel is de 3,5 mm aansluiting voor een hoofdtelefoon of headset geplaatst. Eveneens aan de bovenzijde zit een notificatie LED verwerkt. De achterzijde van de XCover Pro voelt niet glad aan een zal daarom ook niet snel uit je handen glijden.

Links boven aan de achterkant kom je de dual-camera en flitser tegen. Trek je de achterkant van het toestel dan kom je uit bij het batterijcompartiment en de sleuven voor een MicroSD-kaart en simkaart.

Dat dit toestel zich richt op de zakelijke markt is zichtbaar aan het design van het toestel. Het oogt rustig en zakelijk, zonder al te veel toeters en bellen.

Interface

Samsung maakt gebruik van het voor het merk herkenbare One UI. Een lichte interface die zich makkelijk laat bedienen. Door de notificatiebalk naar beneden te trekken krijg je toegang tot instellingen en heb je de mogelijkheid om je toestel uit te schakelen of opnieuw op te starten. Ook kan je, als je dat wenst, overschakelen naar een donker thema.

Door naar links te vegen kom je uit op het Bixby Home paneel. Hierin vind je nieuws, weer en allerlei andere handige koppelingen. Denk aan Spotify of reminders, afspraken, maar ook thema’s en stickers uit de Galaxy Store.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Met de XCover Pro heb je toegang tot 2G, 3G en 4G netwerken. Tijdens het bellen met deze smartphone merken we geen vreemde zaken op. Wel valt het op dat dit toestel iets sneller lijkt terug te schakelen op 2G/3G voor het bellen. Aan de andere kant van de lijn zijn we goed te verstaan. De dialer is uitgebreid, geeft toegang tot recente gesprekken, je contacten en een lijst van favoriete plaatsen.

Natuurlijk kan je op de XCover Pro zonder problemen gebruik maken van chat applicaties als WhatsApp, Telegram, Snapchat of een van de vele andere apps. Het standaard toetsenbord wordt door Samsung geleverd. Internetten op dit toestel is een koud kunstje en je zult hier maar weinig problemen mee ervaren. Verder beschikt het toestel over Bluetooth NFC en WiFi 2.4/5GHz.

Multimedia: muziek en film

Het 6,3 inch Full HD+ scherm is groot genoeg voor het kijken van een serie, film of vlog. Maar ook voor games is het scherm prima geschikt. De kijkhoek en kleurweergave van het scherm zijn goed. Ook bij veel zonlicht kan je het scherm nog prima aflezen en in de nachtelijke uren kan je de helderheid van het scherm tot een prettig niveau minimaliseren.

Voor de liefhebbers van een 3,5mm aansluiting voor een hoofdtelefoon is deze Galaxy XCover Pro prima geschikt. Je kunt natuurlijk ook een Bluetooth headset gebruiken. Samsung levert al de nodige apps mee voor wat vertier. Ook kan je, mits je een headsetje aansluit, gebruik maken van de radio functionaliteit op deze telefoon.

Camera: foto en video

Samsung heeft voor haar Galaxy XCover Pro gekozen voor een dual-camera setup. De hoofdsensor telt 25 megapixels met een diafragma van f/1.7 en een extra sensor die 8 megapixels telt. In de praktijk schiet het toestel redelijke foto’s zowel overdag als ‘s nachts. De details komen goed tot haar recht in de foto’s. Het helpt de camera wel wanneer je in de nacht een extra lichtbron hebt op de foto dit zorgt voor zichtbaar minder ruis.

De camera applicatie van Samsung is zeer uitgebreid met onder andere een Pro modus, Panorama, Voedsel, Nacht, Super slow-mo, slow motion en hyperlapse opname mogelijkheid. Verder kan je met de XCover Pro een brede foto maken door de tweede breedbeeld sensor te gebruiken.

Ben je benieuwd naar alle foto’s die we met de Samsung Galaxy XCover Pro hebben geschoten? Bekijk dan ons hele fotoalbum.

Videocamera

De videocamera neemt standaard op in een 16:9 beeldformaat in Full-HD. Je kunt echter ook kiezen voor een 2336 x 1080 formaat waarmee je de sensor volledig gebruikt en je een net iets breder veld op kunt nemen. De kwaliteit van de videocamera overdag is goed te noemen en onze sample hieronder hebben we in een concertzaal opgenomen. Mocht je het toestel voor concerten willen gebruiken!



Selfiecamera

Aan de voorzijde zit de 13 megapixel selfiecamera. Met een lichtgevoeligheid van f/2.0 een sensor die we wel vaker bij toestellen terugvinden. De kwaliteit is prima voor een selfie en je kan ook probleemloos videobellen. Opnames met de selfiecamera zijn in de regel Full-HD, maar je kunt ook hier weer kiezen voor het iets grotere 2330 x 1080 pixels.

Overige mogelijkheden

De Galaxy XCover Pro beschikt over een aantal mogelijkheden die we graag uitlichten.

IP68 gecertificeerd

De Samsung Galaxy XCover Pro heeft een IP68 certificering en dat betekent dat hij tegen meer dan een klein stootje of een spatje water kan. We hebben het toestel in de stromende regen gewoon kunnen gebruiken. Ook kan je het toestel met handschoenen aan bedienen! Bij nattigheid is het wel raadzaam om niet meteen naar de oplader te grijpen.

Knox ondersteuning

Voor bedrijven heeft Samsung het toestel voorzien van Samsung Knox waarmee bedrijven het toestel op afstand kunnen beheren en beveiligen. Het toestel beschikt over geavanceerde beveiligingsfuncties waarmee bedrijfsgevoelige informatie op het toestel beschermd moet blijven.

Ontgrendelen

Op de Samsung Galaxy XCover Pro kan je gebruik maken van een aantal manieren om je toestel te ontgrendelen. Te denken is aan een reguliere pincode maar je kan ook gebruik maken van gezichtsontgrendeling en een vingerafdrukscanner die in het toestel is gebouwd.

Prestaties: accu snelheid en geheugen

De prestaties van de XCover Pro zijn in orde, we merken geen echte vertragingen in het navigeren tussen apps. Qua processor beschikt het toestel over een op 2GHz geklokte octa-core processor. Verder is er 4GB aan werkgeheugen beschikbaar en beschikt de telefoon over 64GB opslagruimte. Dit kan eventueel nog uitgebreid worden met een microSD-kaart.

Qua batterijcapaciteit is de XCover Pro goed voorzien, met haar 4050 mAh houd het toestel het zeker 1,5 dag uit. Echter op schermtijd persen we uit het toestel maar een magere 3,5 uur. Dat is jammer zeker gezien de capaciteit. Voordeel is wel dat het toestel beschikt over een verwisselbare accu, en over 15W snelladen beschikt.

Samsung belooft dit toestel een geruime tijd van updates te voorzien, in ieder geval twee jaar. Tijdens het testen ontvingen we de beveiligingsupdate voor maart 2020 wat keurig op tijd is. Het toestel draait op Android 10.

Beoordeling

De Samsung Galaxy XCover Pro is een toestel echt gericht op de zakelijke gebruiker. Toch kan je als niet-zakelijke gebruiker ook zeker profijt hebben van de mogelijkheden die dit toestel biedt. Zo kan het tegen water en zijn de specificaties van het toestel prima in orde. Wel stelt de schermtijd wat teleur voor de batterijcapaciteit.

Het toestel gaat over de toonbank voor ongeveer 470 euro en is daarmee net wat duurder dan andere toestellen in het middensegment. De XCover Pro is onder andere te koop bij Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel. Voor alle specificaties van dit toestel kan je terecht op onze smartphone pagina.

Samsung Galaxy XCover Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 489,00 euro