Samsung presenteert nieuwe robuuste Galaxy XCover Pro

Er komt een nieuwe robuuste smartphone aan van Samsung. De smartphonefabrikant heeft de Galaxy XCover Pro gepresenteerd, met vrij degelijke specificaties.

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung heeft een nieuwe smartphone aangekondigd welke een robuust jasje heeft meegekregen. In het verleden heeft Samsung wel vaker robuuste telefoons uitgebracht, maar nu kiezen de Koreanen voor een wat meer moderner design (en een hogere prijs). Het toestel waar het om gaat is de Samsung Galaxy XCover Pro.

De telefoon biedt een 6,3 inch beeldscherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Daarbij heeft deze een punch-hole waarin de 13 megapixel front-camera is geplaatst. Achterop is er de dual-camera met 25MP hoofdsensor en 8MP groothoeklens. De Samsung Galaxy XCover Pro is uitgerust met een Exynos 9611 octa-core processor, 4GB RAM en 64GB aan opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 512GB. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 9 Pie.

De XCover Pro is voorzien van een IP69 certificering en voldoet aan de MIL-STD-810G certificaten. Hij is waterbestendig en kan tegen schokken. Daarbij moet het toestel een val overleven van 1,5 meter hoogte. Er zijn ook twee fysieke toetsen op het toestel te vinden die gepersonaliseerd kunnen worden, bijvoorbeeld voor het inschakelen van de zaklamp. Zowel de toetsen als het beeldscherm moet je ook kunnen bedienen terwijl je natte handen hebt.

Er is ook nog een vingerafdrukscanner op het robuuste toestel te vinden, deze bevindt zich aan de zijkant. Daarnaast vinden we op de specificatelijst een 4050 mAh accu met 15W laden. De Samsung Galaxy XCover Pro komt als eerst naar Finland, waar het een prijskaartje krijgt van 499 euro, een stuk duurder dan de eerdere robuuste smartphones van de fabrikant.