Samsung brengt veilige, robuuste Galaxy XCover Pro met Android 10 naar Nederland

Samsung heeft haar nieuwe robuuste smartphone aangekondigd voor de Nederlandse markt, de Samsung Galaxy XCover Pro. De smartphone is vanwege verschillende garanties helemaal klaar ook voor het bedrijfsleven.

Samsung Galaxy XCover Pro naar Nederland

We schreven vorige week al over de introductie van de nieuwe robuuste Samsung Galaxy XCover Pro, en nu is er meer bekend over een release in Nederland. De Koreaanse fabrikant heeft het toestel officieel aangekondigd, waarmee een komst naar Nederland definitief is.

De smartphone is vooral bedoeld voor het bedrijfsleven. Dit is dankzij de aanwezigheid van het Samsung Knox-beveiligingsplatform, ondersteuning voor push-to-talk, ondersteuning voor POS en de XCover Pro maakt deel uit van het Enterprise programma. Hierdoor ben je verzekerd van vier jaar security- en firmwareupdates.

De smartphone is erg robuust te noemen. Hij is IP68 water- en stofbestendig en moet een val van 1,5 meter overleven. Daarbij is hij MIL-STD810G gecertificeerd waardoor hij tegen extreme hoogte, vochtigheid en andere zware omgevingscondities kan.

Samsung voorziet de Galaxy XCover Pro van een 6,3 inch Full-HD+ beeldscherm. Deze reageert ook op natte vingers en op handschoenen. Daarbij is er een Exynos octa-core processor, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. De smartphone heeft verder een 25+8MP dual-camera en 13 megapixel front-camera. Vanuit de doos draait de XCover Pro op Android 10 en er is een 4050 mAh accu.

In Nederland verschijnt de telefoon voor een bedrag van 499 euro op de markt. Je kunt hem kopen bij Bol.com en Belsimpel. De levering begint volgende week.