Samsung Galaxy M51 met 7000 mAh accu verder uitgelekt: specificaties

Samsung komt binnenkort met de nieuwe Galaxy M51. Deze zal beschikken over een 7000 mAh accu. Nu komen we meer te weten over de specificaties.

Renders Galaxy M51

Eerder konden we al wat informatie delen over een nieuwe smartphone van Samsung. Deze smartphone krijgt de naam ‘Samsung Galaxy M51’ en zou volgens de berichten gaan beschikken over een enorme accucapaciteit, welke uitkomt op maar liefst 7000 mAh.

Nu komen we nog wat meer te weten over de M51, namelijk over de specificaties van de nieuwe mid-end smartphone.

De Samsung Galaxy M51 zal geleverd worden met een 7000 mAh accu die opgeladen kan worden met 25W. Dit is de key-feature van het toestel. Verder is er een 6,67 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, een quad-camera aan de achterkant met 64MP hoofdsensor en een Snapdragon 730 processor. Daarnaast moet het toestel geleverd worden met 8GB werkgeheugen, Android 10 en de Samsung One UI schil.

Zoals het er nu naar uitziet krijgt de M51 een vingerafdrukscanner in het scherm en is ook een 3,5 millimeter aansluiting aanwezig. Naar verluidt komt de Galaxy M51 van Samsung als eerst beschikbaar in Rusland. Het is niet bekend of de telefoon ook naar Nederland en België komt.