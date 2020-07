Details over nieuwe Galaxy Tab S7-serie compleet uitgelekt

Duidelijk is al wel dat Samsung op 5 augustus met meerdere nieuwe apparaten komt. Op deze datum zullen we ook de nieuwe Galaxy Tab S7-serie gaan zien. Daar zien we nu beelden van.

Details over Tab S7-serie

Samsung komt volgende week met een nieuwe tabletreeks. De fabrikant zal dan de nieuwe Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus presenteren, als opvolger van de huidige S6-serie. Nadat we eerder al aardig wat te weten kwamen over de Note 20-serie, heeft dezelfde Duitse bron nu informatie gedeeld over de nieuwe Galaxy tablets.

Samsung zal de tablets uitbrengen in de kleuren Mystic Black, Mystic Bronze en Mystic Silver. Er zijn wat verschillen, maar ook een aantal overeenkomsten. Zo komen de tablets met een 120Hz beeldscherm op de markt. Tevens zal de vernieuwde S Pen zoals die van de Note 20 Ultra meegeleverd worden, maar deze kun je niet in de tablet zelf opbergen helaas. De twee Galaxy Tab S7-modellen krijgen een Snapdragon 865 chipset, samen met 6GB/128GB of 8GB/256GB. Verder zullen er mogelijk ook 5G-versies op de markt komen.

Natuurlijk zijn de tablets voorzien van Android 10 met One UI, zijn er vier speakers en is een 8MP front-camera aanwezig. De Tab S7 en S7 Plus bieden een dual-camera met 13MP hoofdlens en 5MP groothoek.

Verschil zit hem onder andere in het beeldscherm. De Galaxy Tab S7 komt met een 11,0 inch LTPS beeldscherm met een resolutie van 2560×1600 pixels. Bij de Plus is het een 12,4 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2800×1752 pixels. De accu van de S7 komt uit op 7040 mAh en die van de S7 Plus op 10.090 mAh. Alle details zullen we verder te horen krijgen op 5 augustus.