Samsung Smart Keyboard Trio 500 aangekondigd: toetsenbord voor je smartphone en tablet

Samsung brengt een nieuwe accessoire op de markt. Het is een toetsenbord welke je direct kunt gebruiken om te typen op je smartphone en/of tablet. Het apparaat krijgt de naam Smart Keyboard Trio 500 mee.

Samsung Smart Keyboard Trio 500

Wanneer je niet je laptop ergens mee naartoe wilt nemen, maar wel snel aantekeningen wilt maken, of iets wilt schrijven, dan is een toetsenbord wel zo handig. Samsung presenteert nu een toetsenbord welke je dankzij slimme sneltoetsen tegelijkertijd kunt gebruiken op drie apparaten. De Samsung Smart Keyboard Trio 500 maakt dit mogelijk.

In een paar seconden is het apparaat klaar voor gebruik. Het verbinden gaat via Bluetooth en je kunt snel switchen tussen de gekoppelde apparaten. Zo kun je terwijl je aantekeningen maakt op je laptop, ook even snel reageren op een bericht dat binnenkomt op je smartphone. Er zijn ook nog sneltoetsen waarmee je direct je drie favoriete apps kunt selecteren. Dit werkt echter alleen op een Samsung-apparaat met One UI 3.1 of hoger. Samsung zegt hierover het volgende;

“Je kunt je Samsung Smart Keyboard Trio 500 eenvoudig aanpassen naar je eigen wensen door je drie favoriete apps op elk apparaat te kiezen. Deze kun je onmiddellijk openen wanneer je op een van de drie speciale toetsen van het toetsenbord drukt. Kijk je graag video’s op je tablet en geef je de voorkeur aan sociale media op je telefoon, dan regel je dat via de Samsung Smart Keyboard Trio 500. Op ieder verbonden toestel heb je direct toegang tot precies die apps die jij op dat apparaat graag gebruikt.”

Een Galaxy-smartphone of tablet kun je ook met een klik op de knop in de DeX-modus zetten. Hiermee moet het mogelijk worden een desktop-ervaring te krijgen waardoor het werken nog comfortabeler verloopt. Begin mei komt de Samsung Smart Keyboard Trio 500 beschikbaar, waarbij je de keuze hebt uit de kleuren zwart of wit. De prijs komt uit op 44,99 euro.