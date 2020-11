SwiftKey toetsenbord krijgt ondersteuning voor (automatisch) donker thema

Er wordt een update voor één van de populairste toetsenbord-apps uitgerold. SwiftKey krijgt ondersteuning voor het donkere thema.

Donker thema in SwiftKey

Microsoft, de eigenaar van toetsenbord-app SwiftKey, heeft een nieuwe update klaargezet in de Google Play Store. Nadat in een eerdere bètaversie al ondersteuning werd toegevoegd voor het dark theme, is dat nu voor iedereen beschikbaar. Hierdoor wordt een licht thema in het toetsenbord automatisch omgezet naar een donker thema. Deze ondersteuning werkt natuurlijk alleen voor toestellen met Android 10 en hoger.

In het verleden zijn al een groot aantal apps voorzien van de ondersteuning voor een donker thema. We zien dit nu dus ook terug bij de app van Microsoft. Gebruikers kunnen de update vanaf nu verwachten in de Google Play Store. Het kan zijn dat dit gefaseerd gebeurd, waardoor het even duurt voordat iedereen de update krijgt.