Toetsenbord-app Gboard voor Android krijgt een nieuw design

Google werkt aan een nieuw design voor de populaire toetsenbord-app Gboard. Te zien is dat dat het ontwerp onder handen is genomen.

Gboard krijgt fris design

Uit de nieuwe APK van de Android-app van Gboard blijkt dat Google werkt aan een nieuw design voor de toetsenbord-app. De nieuwe testversie is al te zien bij een aantal beta-testers van de Gboard app.

Links het huidige design, midden en rechts toont de nieuwe versie.

Te zien is onder andere dat het lettertype is aangepast. Google gebruikt nu nog het Roboto lettertype voor het toetsenbord, dit wordt het Product Sans font. Dit past gelijk ook beter bij het Material Theme design. De wijzigingen zijn het duidelijkst te zien als je de toetsranden in Gboard ingeschakeld hebt. De grijze kleur op de achtergrond is vervangen door wit en de grijstinten van bijvoorbeeld de enter-knop zijn aangepast. Het donkere thema krijgt een zwarte achtergrond, grijze toetsen en witte letters.

Op dit moment lijkt het erop dat Google de vernieuwingen uitrolt via een server-side update. De verwachting is dat later de update naar iedereen verspreid zal worden.