Gboard voor Android krijgt update met realtime-vertaling (APK)

Google heeft haar eigen toetsenbord-app Gboard voorzien van een update. De nieuwste versie brengt realtime vertalingen, wat erg handig kan zijn. Niet alleen kan er direct getypt worden in een andere taal, je kunt ook spreken.

Gboard en vertalen

Je typt je tekst in het Nederlands, en de tekst verschijnt direct in het Duits, Zweeds, Spaans of een andere taal in je chat-venster. Het klinkt niet alleen erg handig, het is het ook. De nieuwste versie van Gboard heeft realtime vertaling ingebakken zodat je gewoon in je eigen taal kunt typen of spreken, en de toetsenbord-app het voor je vertaalt. Voor deze functie geldt een karakterlimiet van 200 tekens.

Google zegt dat het de functie breed uitrolt naar de gebruikers van Gboard. Mocht je de nieuwe functie nog niet terugzien in de toetsenbord-app, dan kun je hier de APK downloaden. Houd er rekening mee dat de versie van het installatiebestand per toestel kan verschillen.