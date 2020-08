Google test nieuwe suggestie-functies voor Gboard toetsenbord

Gboard is de toetsenbord-app van Google en wordt door velen gebruikt. Het aantal functies kan binnenkort een stuk groter zijn, want er worden er veel getest.

Nieuwe functies voor Gboard

Er zijn een hoop nieuwe functies op komst voor toetsenbord-app Gboard. Google lijkt verschillende testen uit te voeren waarbij gebruikers nieuwe features voorgeschoteld krijgen. Het gaat om functies die (nog) niet voor iedereen beschikbaar zijn en die aan de kant van de server geactiveerd worden.

Wat zijn die nieuwe functies dan? Bij sommige gebruikers zijn slimme antwoorden te zien. Boven het toetsenbord verschijnt op basis van de tekst in het scherm, een drietal suggesties, zodat je direct iets terug kunt sturen zonder zelf je bericht te hoeven typen. Bij anderen zien zij stickersuggesties, aanbevelingen voor stickers die zouden passen bij de situatie. Deze suggesties zouden ook getoond worden voor GIF’jes.

Bij de stickersuggesties worden ook de stickers boven de toetsen getoond. Door hem ingedrukt te houden kun je een grotere weergave bekijken. Bij de GIF-suggesties worden passende GIF’jes getoond op basis van wat je hebt getypt. Typ je bijvoorbeeld ‘Dit is geweldig’, dan verschijnen GIF’jes van vreugde en ‘houden van’.

Vooralsnog lijkt het te gaan om testen en zijn de functies niet breed beschikbaar. Mogelijk wil Google feedback verzamelen voor het optimaliseren van de functies. Het is niet bekend of Gboard definitief de functies krijgt, zeker is wel dat Google niet stil zit voor de ontwikkeling van de app.