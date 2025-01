Gboard toetsenbord begint uitrol van ‘Ongedaan maken’-knop

Google rolt een update uit voor de toetsenbord-app Gboard. De nieuwe versie van de applicatie brengt een Ongedaan maken-knop. Met deze functie kun je gemakkelijk recente acties corrigeren tijdens het typen van je teksten.

Ongedaan maken-knop in Gboard

In de nieuwste bètaversie van Gboard heeft Google een nieuwe functie gestopt. Het is de Undo-knop, ofwel een knop om een actie ongedaan te maken. We zullen de nieuwe functie ‘binnenkort’ ook terug gaan zien in de definitieve versie van de Gboard toetsenbord-app op Android.

De nieuwe ‘Ongedaan maken’-knop in Gboard biedt gebruikers een eenvoudige manier om recente acties te corrigeren tijdens het typen. Deze handige functie, die momenteel beschikbaar is in de bètaversie van Gboard voor Android (versie 14.9.06.x), werd voor het eerst gesignaleerd in juli 2023 en begint nu uit te rollen. Hoewel de brede beschikbaarheid nog moet volgen, is het een handige toevoeging voor gebruikers.

De ‘Ongedaan maken’-knop verschijnt als een nieuwe snelkoppeling die eenvoudig naar de rij met suggesties kan worden gesleept voor snelle toegang. Tijdens het typen maakt de knop acties ongedaan, letter voor letter, tenzij een hele zin of een volledig woord is verwijderd. Wanneer de gebruiker de knop activeert, verschijnen er bijbehorende opties zoals ‘Opnieuw’, waardoor eerdere acties ook opnieuw kunnen worden uitgevoerd.

Het is niet duidelijk wanneer de functionaliteit breed beschikbaar komt voor alle gebruikers.