Gboard krijgt grote update en brengt nieuwe werkbalk

Google heeft een nieuwe update uitgerold voor Gboard. De toetsenbord-app van het bedrijf wordt voorzien van een vernieuwde werkbalk die het gebruik van de app een stuk makkelijker maakt.

Gboard met nieuwe werkbalk

Een nieuwe update staat klaar voor Google’s eigen toetsenbord-app Gboard. De Android-toepassing wordt voorzien van een nieuwe werkbalk, die direct opvalt na het installeren van de update. De nieuwe werkbalk voegt een knop toe, waarmee je direct toegang hebt tot de snelkoppelingen die je in Gboard kunt gebruiken. Deze kun je ook gebruiken om de bovenste balk aan te passen. De gewenste icoontjes kun je ingedrukt houden en slepen naar de bovenste balk.

Je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om naast het start-icoontje voor de snelkoppelingen, het overzicht met emoji’s te openen in de werkbalk, samen met GIF, het klembord en de instellingen. Maar dit kun je dus helemaal naar eigen wens samenstellen. Je kunt ook kiezen of je de microfoon weg wilt laten en deze wilt vervangen voor een eigen snelkoppeling. Je kunt maximaal 6 snelkoppelingen in de werkbalk plaatsen, maar je kunt hem ook geheel leeg laten.

Als eerst wordt de update uitgerold in het b├Ętaprogramma van Gboard. De verwachting is dat de update voor de rest binnenkort uitgerold wordt door Google.