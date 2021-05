Gboard voor Wear OS update: met emoji, meertalig en meer

Google heeft een update klaargezet voor de Wear OS-app van Gboard. Het toetsenbord voor de smartwatch is uitgebreid met een reeks nieuwe functies die van pas kunnen komen bij het opstellen van je bericht.

De app Gboard heb je niet alleen voor op de smartphone, maar ook op de smartwatch met Wear OS. Google heeft nu een update klaargezet die van pas kan komen bij het gebruik van het toetsenbord op het horloge. Je kunt voortaan de tekst invoeren op een manier die je zelf het meest prettig vindt. Denk aan swipen over de toetsen in plaats van het intikken van de letters. Daarnaast kun je ook gewoon de spraakinvoer gebruiken, maar kun je ook het emoji-tabblad gebruiken voor het kiezen van je favoriete emoticon.

Een andere verbetering is er voor de suggesties en correcties. Voortaan kun je horizontaal door de suggesties swipen om een woord aan te vullen. Gboard voor Wear OS heeft nu ook de optie gekregen om eenvoudig te schakelen tussen verschillende talen. Hiervoor kun je tijdens het typen onder aan het scherm kiezen voor de taal waarin het toetsenbord weergegeven wordt. Door lang op de spatiebalk te drukken, kun je talen wijzigen en toevoegen. In de komende dagen zal de update naar iedere gebruiker uitgerold worden. Het downloaden van de update kan via de Play Store app op je smartwatch.

