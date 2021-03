Grote lente-update voor Wear OS op komst: vol verbeteringen voor tegels

Google heeft een flinke verbetering aangekondigd voor Wear OS. We kunnen ons voorbereiden voor een grote lente-update voor het smartwatch besturingssysteem van Google.

Lente-update op komst voor Wear OS

Google zal Wear OS, voorheen Android Wear, dit jaar voorzien van een grootse update. De nieuwe versie, die in de lente moet verschijnen, brengt een aantal verbeteringen met zich mee. Ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om aangepaste tegels te maken. Hiermee heb je toegang tot bijvoorbeeld informatie over het weer, gezondheidsstatistieken of bijvoorbeeld je hartslagmeting.

Tot nu toe was het alleen mogelijk om de tegels van de fabrikant of van Google zelf te gebruiken. Google gaat met de nieuwste update ontwikkelaars dus de mogelijkheid geven om tegels te maken die gebruikers kunnen gebruiken. Het ontwikkelplatform voor de developers staat nu nog wel in de kinderschoenen, maar kan al wel gebruikt worden. Op dit moment is niet bekend welke nieuwe functies er verder nog op de planning staan.