Samsung komt dit kwartaal met Galaxy Watch 4-serie

Samsung werkt aan een nieuwe smartwatchreeks. Het gaat om twee modellen die in de komende weken aangekondigd zullen worden, en deel uitmaken van de Galaxy Watch 4-serie.

Galaxy Watch 4-serie onderweg

We kunnen binnenkort nieuwe smartwatches verwachten van Samsung. Volgens een doorgaans goed geïnformeerde bron die bekend is met de plannen van Samsung, gaat het om twee modellen die in de Galaxy Watch 4-serie uitgebracht worden.

Het zou gaan om de Samsung Galaxy Watch 4 en de Galaxy Watch Active 4. Wanneer deze informatie klopt, slaat de fabrikant de Watch Active 3 over, die is namelijk niet verschenen. Mogelijk wil Samsung de modelnummers gelijktrekken met deze keuze. Ice Universe, de bron die de informatie deelt, geeft aan dat de horloges in het tweede kwartaal van 2021 zullen verschijnen.

Eerder werd al duidelijk dat de kans aanwezig is dat Samsung kiest voor een ander besturingssysteem. In plaats van Tizen zou Samsung kiezen voor Android.