Google kondigt Wear OS update aan: sneller en verbeteringen interface

Google heeft verbeteringen aangekondigd voor de komende Wear OS update. Deze nieuwe update moet duidelijke snelheidsverbeteringen brengen. Ook zet Google verschillende verbeteringen klaar voor in de interface.

Wear OS update in de herfst

In de komende herfst kunnen we een nieuwe update verwachten voor Wear OS, voorheen bekend als Android Wear. Het besturingssysteem voor de smartwatch wordt voorzien van verschillende verbeteringen en optimalisaties, zo maakt Google bekend.

De prestaties moeten verbeteren waarbij apps sneller geopend worden, en je sneller toegang krijgt tot je gegevens en informatie, zo stelt Google. De opstarttijd van apps moet met 20 procent verbeteren. Daarnaast heeft Google verbeteringen doorgevoerd in SysUI. De bediening moet intuïtiever worden voor het beheren van verschillende modi en trainingen. Daarnaast wordt de weer-app in een nieuw jasje gestoken.

In reactie op het coronavirus, is er ook nog een andere nieuwe functie toegevoegd. Er wordt een timer toegevoegd die bijhoudt hoe lang je je handen wast. Deze telt af over een tijd van veertig seconden om je handen te wassen.